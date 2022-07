Il Guardian e la demenza | il rugby dovrebbe agire ora | prima che un tribunale lo riconosca responsabile

(Di domenica 24 luglio 2022) Sulun articolo su. Il succo del discorso è questo: se il mondo delsi aspetta che scompaia la bufera senza prendere accorgimenti sbaglia, perché sta per essere travolto in pieno dal disastro. Occorre intervenire subito. La settimana scorsa l’ultimo caso segnalato, quello di Ryan Jones, ritiratosi perché gli è stata diagnosticata la, encefalopatia traumatica cronica (CTE), quella derivante dai troppi urti con la testa. Una malattia troppo frequente nelcome in tutti gli sport di contatto. “L’esplosione del numero e dell’intensità delle collisioni a cui ilha assistito negli ultimi 25 anni non è il risultato di una cospirazione di allenatori e giocatori delinquenti che cercano di farsi del male a vicenda. È ...

Sulun'intervista all'ex capitano della Nazionale di rugby del Galles, Ryan Jones. Gli è stata diagnosticata laprecoce (l'encefalopatia traumatica cronica). Ha 41 anni. Jones si è ...... come sottolinea il. La vastità della sua diffusione e la pervasività dei suoi effetti ... ma anche di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, morbo di Parkinson e. Inoltre se ne ... Ryan Jones, affetto da demenza da traumi alla testa: «Il rugby non vuole accettare la catastrofe» Ho tre figli e tre figli della mia compagna e vorrei essere un padre fantastico». Nel frattempo Ryan perdeva in giro pezzi della sua vita, dimenticava cose e ricordi, non riconosceva persone familiari ...L'ex capitano della Nazionale di rugby del Galles al Guardian: «Per 14 anni ho creduto di essere un supereroe, mi è stato portato via qualcosa».