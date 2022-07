Il futuro di Neymar è sempre più incerto: “vorrei restare ma il Psg…” (Di domenica 24 luglio 2022) Neymar non è più un punto di riferimento per il Psg. Il brasiliano è dotato di un talento enorme, ma le ultime stagioni sono state molto altalenanti. Il futuro dell’ex Barcellona è molto incerto, non è infatti da escludere una cessione nella sessione estiva. Il club francese continua la preparazione, il Psg è sceso in campo contro l’Urawa Red Diamonds (3-0) a Tokyo. “Voglio sempre rimanere al club”, ha detto Neymar dopo la gara. “Finora il Psg non mi ha detto nulla, non so quali siano i suoi piani per me”. Anche l’allenatore Galtier ha affrontato l’argomento: “Neymar? Sta lavorando bene da inizio stagione, anche a me sembra contento, è molto in forma. Quello che accadrà nel prossimo futuro, al termine della sessione di mercato, non lo so. Viene annunciato in partenza, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 luglio 2022)non è più un punto di riferimento per il Psg. Il brasiliano è dotato di un talento enorme, ma le ultime stagioni sono state molto altalenanti. Ildell’ex Barcellona è molto, non è infatti da escludere una cessione nella sessione estiva. Il club francese continua la preparazione, il Psg è sceso in campo contro l’Urawa Red Diamonds (3-0) a Tokyo. “Vogliorimanere al club”, ha dettodopo la gara. “Finora il Psg non mi ha detto nulla, non so quali siano i suoi piani per me”. Anche l’allenatore Galtier ha affrontato l’argomento: “? Sta lavorando bene da inizio stagione, anche a me sembra contento, è molto in forma. Quello che accadrà nel prossimo, al termine della sessione di mercato, non lo so. Viene annunciato in partenza, ...

