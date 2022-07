(Di domenica 24 luglio 2022) Il nostro editorialista Michelangelo Russo, nell’edizione di ieri, ha sollevato la questione del nostro collega Peppe Rinaldi, che su queste colonne, sta svolgendo una inchiesta sul Sistema Eboli. Un’inchiesta corposa, con fatti denunciati dai carabinieri in una lunga informativa di oltre 500 pagine, di cui apparentemente si sono perse le tracce negli scaffaliProcura di Salerno. Michelangelo Russo va oltre:?invita i giudici ad ascoltare Rinaldi per scongiurare un malaugurato bis del caso di Siani, il giornalista de Il Mattino ucciso dallaper i suoi articoli. Scavando nella memoria certamente il caso Siani è stato il più eclatante. Ma non il. E’lo stesso isolamento che ha vissuto il collega, all’epoca inviato del Mattino e poi direttore responsable ...

LCronache : Il Cristo abusivo e il boss della camorra Procida. Così Antonio Manzo fu lasciato solo | Cronache Salerno -

Cronache Salerno

... la stessa con cuitrasformò il male in benedizione. La sua Declaratio , in italiano, ... orario in cui sarebbe circolato il bollettino per convocare il nuovo conclaveelettore di un ...Vuoi morire come GesùDomani ti faccio la croce'. Episodi su cui gli uomini della Guardia ... ritenuta responsabile di maltrattamenti ed eserciziodella professione medica per la ... Il Cristo abusivo e il boss della camorra Procida. Così Antonio Manzo fu lasciato solo Insulti, minacce e percosse sono le violenze inflitte ad almeno sei anziani della Rsa Villa Fidia a Casal Palocco, la cui responsabile e ...Anziani legati ai letti, strattonati, spinti, schiaffeggiati, insultati e sedati con psicofarmaci - non prescritti - per farli stare tranquilli. È quello che, secondo la Procura, accadeva ...