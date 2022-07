Il cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni” (Di domenica 24 luglio 2022) Il presidente Cei: «In Italia 6 milioni di persone non ce la fanno, bisogna combattere le diseguaglianze. Non sprechiamo i soldi del Pnrr, è il tempo di dire basta alle decisioni opportunistiche dei leader» Leggi su lastampa (Di domenica 24 luglio 2022) Il presidente Cei: «In Italia 6 milioni di persone non ce la fanno, bisogna combattere le diseguaglianze. Non sprechiamo i soldi del Pnrr, è il tempo di dire basta alle decisioni opportunistiche dei leader»

