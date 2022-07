Il campo Draghi? Casini vuole tenere tutti dentro ma litigano ogni giorno (Di domenica 24 luglio 2022) L'unico modo per cercare di competere con il centrodestra è una grande coalizione che includa tutti e faccia dimenticare le differenze, i rancori e i veleni degli ultimi mesi. La famosa «area Draghi», un campo larghissimo che al momento non esiste nemmeno sulla carta. E non c'è neppure un nome da spendere per Palazzo Chigi, dal momento che lo stesso Draghi non ha mai espresso pubblicamente la sua disponibilità a mettersi a capo del carrozzone. Pier Ferdinando Casini sa bene che questa è la missione da compiere. Lo ha detto chiaramente al Corriere della Sera: «Le forze che si sono riconosciute nel programma del premier oggi sono chiamate a superare i loro personalismi e a creare un'area ampia di riformismo che vada da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda, perché l'emergenza in cui ci troveremo nei ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) L'unico modo per cercare di competere con il centrodestra è una grande coalizione che includae faccia dimenticare le differenze, i rancori e i veleni degli ultimi mesi. La famosa «area», unlarghissimo che al momento non esiste nemmeno sulla carta. E non c'è neppure un nome da spendere per Palazzo Chigi, dal momento che lo stessonon ha mai espresso pubblicamente la sua disponibilità a mettersi a capo del carrozzone. Pier Ferdinandosa bene che questa è la missione da compiere. Lo ha detto chiaramente al Corriere della Sera: «Le forze che si sono riconosciute nel programma del premier oggi sono chiamate a superare i loro personalismi e a creare un'area ampia di riformismo che vada da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda, perché l'emergenza in cui ci troveremo nei ...

