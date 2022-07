Il calcio italiano riabbraccia un grande ex | come vederlo gratis

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 luglio 2022) Non sono passati nemmeno 60 giorni dalla finale andata in scena allo Stade de France di Parigi. Era il 28 maggio scorso e i giocatori del Real Madrid guidati dal tecnicoCarlo Ancelotti alzavano al cielo la Champions League numero quattordici nella storia del club. Un successo frutto della vittoria riportata con il risultato di 1 a 0 contro gli inglesi del Liverpool grazie al gol dell’attaccante brasiliano Vinicius. Nel frattempo – dopo alcune settimane di meritato riposo – i campioni in carica sono già tornati al lavoro e al momento si trovano in tournée negli Stati Uniti, in vista dell’inizio della Liga spagnola che quest’anno è stato anticipato al weekend del 12, 13 e 14 agosto.loro anche tutte le altre squadre europee, che per la stagione alle porte hanno dovuto mettere a punto un piano di preparazione atletica mai visto prima ...