Il Bayern compra un attaccante: Mathys Tel dal Rennes per 28 milioni (Di domenica 24 luglio 2022) In Francia stasera Mathys Tel il 17enne attaccante del Rennes ha salutato su Instagram i suoi tifosi. Ha annunciato il suo addio con un post su Instagram in cui ringrazia il club e tutti coloro che lo hanno supportato in questi anni. Andrà al Bayern Monaco. Tel è giovanissimo, ha compiuto 17 anni ad aprile. Giocherà agli ordini di Nagelsmann. Andrà ad affiancare Gnabry, Sané, Coman, Choupo-Moting, Mané e Thomas Müller, per il dopo Lewandowski. Chissà se a questo punto il club bavarese proverà ugualmente a strappare Osimhen al Napoli con un’offerta irrinunciabile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mathys TEL (@m.tel14) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) In Francia staseraTel il 17ennedelha salutato su Instagram i suoi tifosi. Ha annunciato il suo addio con un post su Instagram in cui ringrazia il club e tutti coloro che lo hanno supportato in questi anni. Andrà alMonaco. Tel è giovanissimo, ha compiuto 17 anni ad aprile. Giocherà agli ordini di Nagelsmann. Andrà ad affiancare Gnabry, Sané, Coman, Choupo-Moting, Mané e Thomas Müller, per il dopo Lewandowski. Chissà se a questo punto il club bavarese proverà ugualmente a strappare Osimhen al Napoli con un’offerta irrinunciabile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daTEL (@m.tel14) L'articolo ilNapolista.

napolista : Il Bayern compra un attaccante: Mathys Tel dal Rennes per 28 milioni Diciassette anni, ha annunciato l’addio sui s… - Tomas1374 : RT @mikelelomb: 30 milioni per un under 17. Poi ancora leggo del Bayern che non compra... attento ai conti... il gioco del mitico Nagelsman… - mikelelomb : 30 milioni per un under 17. Poi ancora leggo del Bayern che non compra... attento ai conti... il gioco del mitico N… - _alex91_ : il Bayern compra Mathys Tel, 17 punta francese per circa 20M + 8 di bonus dal Rennes, un colpo dal potenziale enorme - Nicolasgiardi : @tancredipalmeri Aspetta di capire se il Bayern davvero compra Kane.. Conte vorrà Lautaro ?????? -