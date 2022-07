Ida Platano delusa da Riccardo Guarnieri confessa: "L'unica cosa buona che ho fatto è questa" (Di domenica 24 luglio 2022) Ida Platano, dopo la delusione di Riccardo Guarnieri ha voluto mettere in ordine la sua vita e ripensando al suo passato ha fatto una commovente rivelazione. Ecco cosa ha dichiarato la dama di Uomini e Donne. Ida Platano è una delle dame più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne. Nella ultima edizione del dating show è stata vittima di molte polemiche non solo per le sue scelte ma soprattutto per la presenza in studio del suo storico ex, Riccardo Guarnieri. Ida ha più volte ammesso che la storia con Riccardo è stata la più importante della sua vita che quando la loro storia è giunta al termine è stata molto male, tanto da aver bisogno della terapia per superare le sue insicurezze. Il ritorno di Riccardo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 24 luglio 2022) Ida, dopo la delusione diha voluto mettere in ordine la sua vita e ripensando al suo passato hauna commovente rivelazione. Eccoha dichiarato la dama di Uomini e Donne. Idaè una delle dame più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne. Nella ultima edizione del dating show è stata vittima di molte polemiche non solo per le sue scelte ma soprattutto per la presenza in studio del suo storico ex,. Ida ha più volte ammesso che la storia conè stata la più importante della sua vita che quando la loro storia è giunta al termine è stata molto male, tanto da aver bisogno della terapia per superare le sue insicurezze. Il ritorno di...

