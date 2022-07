I ragazzi “speciali“ del Maestro Sannino protagonisti del “Telesia for Peoples” (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata una serata emozionante”. Così il Maestro Peppe Sannino, celebre percussionista, ha commentato la performance dei “suoi” ragazzi “speciali” che hanno aperto il concerto con “I suoni della vita” in occasione della seconda serata del “Telesia for Peoples” presso il teatro del “Cerro” delle terme di Telese. Alla presenza del Vescovo di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti, monsignor Giuseppe Mazzafaro, di Alessandro Fucci (Presidente dell’associazione “Ali onlus”) e di Mimmo Ragozzino (Presidente dell’associazione Icosit, promotrice della manifestazione) , Sannino ha ricevuto dal Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso il Premio “Amici del Telesia for Peoples” per “il progetto di inclusione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata una serata emozionante”. Così ilPeppe, celebre percussionista, ha commentato la performance dei “suoi”” che hanno aperto il concerto con “I suoni della vita” in occasione della seconda serata del “for” presso il teatro del “Cerro” delle terme di Telese. Alla presenza del Vescovo di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti, monsignor Giuseppe Mazzafaro, di Alessandro Fucci (Presidente dell’associazione “Ali onlus”) e di Mimmo Ragozzino (Presidente dell’associazione Icosit, promotrice della manifestazione) ,ha ricevuto dal Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso il Premio “Amici delfor” per “il progetto di inclusione ...

marcodimaio : Putin mentre assiste alle “operazioni politiche speciali” in corso in Italia ad opera dei “suoi” ragazzi gialloverd… - ottopagine : I ragazzi 'speciali' del Maestro Sannino protagonisti del 'Telesia for Peoples' #TeleseTerme - mariann60059306 : RT @conlespine: Dolcissimo sangio che dice volete dare un abbraccio anche a Giulia. E lei che si mette sempre in disparte. Sono proprio spe… - MucciMucci4 : RT @Chiara89919384: Siete due ragazzi speciali ?? ??#basciagoni. - ImmacRu : Questi due ragazzi mancano a chiunque li conoscano. Che anime speciali in grado di conquistare chiunque li conoscan… -