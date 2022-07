I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Vittorio De Scalzi (Di domenica 24 luglio 2022) Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, è morto all'età di 72 anni. Tanti messaggi di cordoglio sul web, tra cui quelli di molti artisti. Vittorio De Scalzi: il ricordo degli artisti su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 24 luglio 2022)De, fondatore dei New Trolls, è morto all'età di 72 anni. Tantidisul web, tra cui quelli di molti artisti.De: il ricordo degli artisti su Donne Magazine.

Spacettf : RT @cronaca_di_ieri: 20/07/22 LIVORNO (LI) - È stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento, all’età di 57 anni, in seguit… - cronacacampania : Rieti in lutto si stringe alla famiglia di Vincenzo Ferri | I MESSAGGI DI CORDOGLIO - chrdioc : Rieti in lutto si stringe alla famiglia di Vincenzo Ferri | I MESSAGGI DI CORDOGLIO - Rietilife : Rieti in lutto si stringe alla famiglia di Vincenzo Ferri | I MESSAGGI DI CORDOGLIO - - cala_l_asso : RT @cronaca_di_ieri: 20/07/22 LIVORNO (LI) - È stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento, all’età di 57 anni, in seguit… -