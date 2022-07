I libri gialli da ascoltare sono in testa alle classifiche degli audiolibri. Che si tratti di psico o legal thriller, polizieschi o storie di spionaggio l'adrenalina che generano fa restare con l'orecchio incollato all'altoparlante. Tre per iniziare (Di domenica 24 luglio 2022) I libri gialli da ascoltare riescono a comunicare quella piacevole tensione che trasmette la lettura pagina dopo pagina? Come carta schermo o audio di Noemi S. Baron (Raffaello Cortina Editore) che mette a confronto le varie modalità sottolinea, l’audiolettura è a rischio di divagazione. E se l’obiettivo è scoprire l’assassino o anche solo recuperare tutti gli indizi utili a trovare il colpevole prima del disvelamento finale, può essere un problema. Leggi anche › sono arrivate le commissarie. Nella fiction (e in libreria) è l’ora delle investigatrici Allacciate le cuffiette Per questo Noemi Baron professoressa emerita di linguistica all’American University di Washington D.C allinea studi, e survey tra studenti e ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 luglio 2022) Idariescono a comunicare quella piacevole tensione che trasmette la lettura pagina dopo pagina? Come carta schermo o audio di Noemi S. Baron (Raffaello Cortina Editore) che mette a confronto le varie modalità sottolinea, l’audiolettura è a rischio di divagazione. E se l’obiettivo è scoprire l’assassino o anche solo recuperare tutti gli indizi utili a trovare il colpevole prima del disvelamento finale, può essere un problema. Leggi anche ›arrivate le commissarie. Nella fiction (e in libreria) è l’ora delle investigatrici Allacciate le cuffiette Per questo Noemi Baron professoressa emerita di linguistica all’American University di Washington D.C allinea studi, e survey tra studenti e ...

