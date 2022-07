I consigli della polizia per evitare furti in casa durate le vacanze (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - L'estate richiama il desiderio di viaggiare e sono tanti gli italiani che, in questo periodo, lasciano le proprie case per dirigersi verso mete turistiche. "Occorre anche da parte del cittadino, adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni", spiega la polizia. Ecco i consigli che fanno parte della campagna di informazione sull'estate sicura: Assicurarsi, prima di lasciare l'abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate evitare di far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui 'social network' foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonchè le mete e le date di rientro ed ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - L'estate richiama il desiderio di viaggiare e sono tanti gli italiani che, in questo periodo, lasciano le proprie case per dirigersi verso mete turistiche. "Occorre anche da parte del cittadino, adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni", spiega la. Ecco iche fanno partecampagna di informazione sull'estate sicura: Assicurarsi, prima di lasciare l'abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandatedi far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui 'social network' foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonchè le mete e le date di rientro ed ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per ...

poliziadistato : Estate particolarmente calda, siccità e comportamenti scorretti possono provocare incendi ingestibili per giorni. T… - crocerossa : ?????Con l'aumentano delle temperature degli ultimi giorni, crescono i rischi per la nostra salute. Scopri come prot… - sulsitodisimone : I consigli della polizia per evitare furti in casa durate le vacanze - infoitinterno : Ecco i consigli ‘anti-furto’ della polizia - martacerritelli : RT @Sassa_samy: La #prefall22 di @Versace è ora disponibile! Tutte le informaizoni per l'acquisto e le proposte, sono disponibili su #InVog… -