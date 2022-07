“Ho tentato il suicidio”, Giorgia Soleri racconta il dramma: quello che nessuno si aspettava (Di domenica 24 luglio 2022) Giorgia Soleri ne ha vissute tante e non ha mai avuto timore di raccontarle a chi la segue: quella volta in cui ha tentato il suicidio Una vita tormentata quella della fidanzata di Damiano dei Maneskin, almeno fin quando non ha preso consapevolezza di sé stessa e si è raccontata agli altri. Un racconto drammatico L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 luglio 2022)ne ha vissute tante e non ha mai avuto timore dirle a chi la segue: quella volta in cui hailUna vita tormentata quella della fidanzata di Damiano dei Maneskin, almeno fin quando non ha preso consapevolezza di sé stessa e si èta agli altri. Un raccontotico L'articolo proviene da Inews24.it.

andreastoolbox : #Giorgia Soleri svela di aver tentato il suicidio: il forte racconto - zazoomblog : Giorgia Soleri e il tentato suicidio: “Ero depressa e non lo sapevo”. Il futuro? “Vorrei continuare a scrivere e a… - FQMagazineit : Giorgia Soleri e il tentato suicidio: “Ero depressa e non lo sapevo”. Il futuro? “Vorrei continuare a scrivere e a… - rosmarino491 : I panni da stirare mi guardano 'seccati', ma aspetteranno. Non voglio mica essere accusata di tentato suicidio! #caldo - eubeckham : @AlexKensei77 Ha tentato il suicidio?! -