"Ho sofferto perché mi chiamavano nano". Lo sfogo di Brunetta. Come si vendica di Marta Fascina (Di domenica 24 luglio 2022) "Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo". Lo sfogo che non ti aspetti di Renato Brunetta arriva in studio da Lucia Annunziata. "Ma per fortuna ho le spalle larghe perché ho fatto molte cose: il prof universitario il parlamentare anche europeo, sono stato ministro due volte", ho fatto molte esperienze. "Di questo sono responsabile, ma non della mia statura". Così il ministro della P.a. Renato Brunetta, intervenendo a Mezz'Ora in Più, parla dello strappo con Forza Italia e soprattutto degli strascichi polemici che l'addio a Silvio Berlusconi ha comportato. Visibilmente alterato, cone lesue parole ha inteso rivolgersi direttamente a Marta Fascina, deputata azzurra e compagna del Cav che contro di lui non è stata tenera.

