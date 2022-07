Highligths Tour de France 2022 | ventunesima tappa | Philipsen si impone sui campi elisi VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Gli highlights delladelde, la La defense Arena-di Parigi di 116 km, in cui il belga Jaspersi è imposto in volata davanti a Dylan Gronewegen ed Alexander Kristoff. Trionfo in maglia gialla per il danese Jonas Vingegaard. Ecco ildei momenti salienti dell’ultimadella corsa transalpina. https://youtu.be/9ckqNjqfO9M SportFace.