Highlights Francia-Usa 3-2, finale oro VNL maschile 2022 (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) I VIDEO Highlights di Francia-Usa, finale per l'oro della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Partita a corrente alternata, con i transalpini allenati dall'italiano Andrea Giani che dominano i primi due parziali ma vanno in tilt nel terzo set. La formazione a stelle e strisce sale di livello con un ritrovato Defalco e riapre la partita, ma al tie-break la Francia si ritrova e si aggiudica la vittoria per 3-2 (25-16, 25-19, 14-25, 21-25, 15-10). Tra i transalpini spiccano i 22 punti di Earvin Ngapeth e i 17 di Jean Patry, mentre agli americani non bastano i 20 punti di Aaron Russell e i 13 di Torey Defalco. La Francia si aggiudica così il trofeo della VNL maschile 2022, mentre gli Stati Uniti devono ...

