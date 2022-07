Highlights e gol Az Alkmaar-Bologna 1-0 | amichevole precampionato 2022 VIDEO

LaCiaba : RT @sampdoria: ? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti dell’amichevole che ha chiuso il ritiro pre-campionato della Sampdoria. #Brescia… - sportface2016 : Gli highlights della partita - federclubs : RT @sampdoria: ? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti dell’amichevole che ha chiuso il ritiro pre-campionato della Sampdoria. #Brescia… - infoitsport : Highlights e gol Francia-Olanda 1-0, Europei femminili 2022 (VIDEO) - zazoomblog : Highlights e gol Francia-Olanda 1-0 Europei femminili 2022 (VIDEO) - #Highlights #Francia-Olanda #Europei -

... che ha firmato con due bellissimiil momentaneo vantaggio per 0 - 2 della squadra di mister ... Di seguito il tabellino dettagliato e glidel test match: HOFFENHEIM - HELLAS VERONA 3 - 2 ...Ma a prendersi la scena è ancora una volta Raphinha : protagonista di une due assist alla ... GLIIl video con gli highlights di Real Madrid-Barcellona, match vinto dai blaugrana grazie a un supergol del nuovo acquisto Raphinha ...Il match, però, è finito 1-0 per il Lens, che all'89 con un colpo di testa Openda (nuovo acquisto) si è portato in vantaggio. GOL: 89' Openda Lens-Inter 1-0: gol e highlights. Poche occasioni nel prim ...