“Hanno finalmente detto sì!” Matrimonio da favola per la sportiva italiana | FOTO

Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate. Le due campionesse d'Italia di basket si sono dette sì in un Matrimonio che definire da sogno sarebbe riduttivo. Le due sportive, in forza alla Famila Schio, sono anche compagne nella vita, oltre che su campo da gioco. E insieme formano senza dubbio una delle coppie più famose del basket femminile. Le due si sono sposate in Belgio, a Ypres, il 22 luglio, ma la cosa viene a galla soltanto adesso. Immancabili le altre compagne di squadra, molte presenti al Matrimonio delle amiche e colleghe: Francesca Dotto, Costanza Verona e Beatrice Del Pero. Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate nel 2022, ma stanno insieme oramai da 8 anni. Il loro amore ha spinto la giocatrice belga a raggiungere Sottana a Schio, nel 2020 e da qui non si è più mossa.

