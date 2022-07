Haaland, Lewa, Koulibaly e gli italiani di Toronto: tanti big all’esordio con i nuovi club – I video (Di domenica 24 luglio 2022) Protagonisti di questa sessione di calciomercato a suon di milioni di euro, sono tanti i campioni del calcio – purtroppo solo estero – ad essere stati protagonisti nella notte tra sabato e domenica dell’esordio con le rispettive nuovi squadre. A Green Bay, negli Stati Uniti, il Manchester City ha battuto in amichevole il Bayern Monaco 1-0: decisivo il gol del nuovo acquisto Erling Haaland, protagonista di un debutto indimenticabile. Sono bastati 12 minuti all’attaccante norvegese per prendersi il primo gol e lo scettro di man of the match. July 24, 2022 Kalidou in Blues A Orlando, sempre negli Stati uniti il Chelsea è stato travolto 4-0 in amichevole dall’Arsenal. Un risultato e, soprattutto, una prestazione che ha mandato su tutte le furie Tuchel. Debutto con la maglia dei Blues per il nuovo acquisto Kalidou ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Protagonisti di questa sessione di calciomercato a suon di milioni di euro, sonoi campioni del calcio – purtroppo solo estero – ad essere stati protagonisti nella notte tra sabato e domenica dell’esordio con le rispettivesquadre. A Green Bay, negli Stati Uniti, il Manchester City ha battuto in amichevole il Bayern Monaco 1-0: decisivo il gol del nuovo acquisto Erling, protagonista di un debutto indimenticabile. Sono bastati 12 minuti all’attaccante norvegese per prendersi il primo gol e lo scettro di man of the match. July 24, 2022 Kalidou in Blues A Orlando, sempre negli Stati uniti il Chelsea è stato travolto 4-0 in amichevole dall’Arsenal. Un risultato e, soprattutto, una prestazione che ha mandato su tutte le furie Tuchel. Debutto con la maglia dei Blues per il nuovo acquisto Kalidou ...

