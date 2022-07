Guardiani della Galassia Vol 3 | le prime immagini e nuovi arrivi nel cast

(Di domenica 24 luglio 2022) La Marvel ha regalato qualche anticipazione suVol. 3 durante il panel che si è svolto al San Diego Comic-Con 2022.Vol. 3 è stato presentato al San Diego Comic-Con 2022 e online sono apparse alcunedel teaser trailer, non distribuito online. Nel filmato si vede infatti un flashback legato al passato di Rocket sulle note di Do You Realize? dei The Flaming Lips. Nel video appaiono anche Adam Warlock, Groot da adulto e Gamora in versione Ravager. James Gunn ha spiegato che Guardians of the Galaxy Vol. 3 concluderà la storia iniziata nel primo filmsaga svelando le origini di Rocket, che è stato vittima di un esperimento scientifico. Nel film apparirà anche l'Alto Evoluzionario …

