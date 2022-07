“Grazie Mertens”: il Napoli saluta ufficialmente il suo bomber | VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) Dries Mertens non indosserà più la maglia del Napoli: il contratto scaduto quasi un mese fa non sarà rinnovato. Il VIDEO di commiato del club per l'attaccante belga, classe 1987, autore di 148 gol in 397 partite in nove stagioni, dal 2013 al 2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) Driesnon indosserà più la maglia del: il contratto scaduto quasi un mese fa non sarà rinnovato. Ildi commiato del club per l'attaccante belga, classe 1987, autore di 148 gol in 397 partite in nove stagioni, dal 2013 al 2022

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Napoli saluta Mertens dopo 9 anni: 'Grazie' ?? - infoitsport : Mertens e Napoli, è finita davvero; ecco il saluto social: «Grazie Dries» - pezzella_l : RT @damarialondon: Famiglia Mertens - Napoletani per Sempre ?? GRAZIE CIRO ?? @dries_mertens14 - sempreciro : Cià Cirù. Grazie per le gioie che ci hai regalato. Grazie per essere come sei. ?????? #Mertens - ChristianPaone4 : Un grande amore tra lui e Napoli. Ha capito e subito amato la città e la sua gente. Poteva finire meglio? Bhe forse… -