“Grazie Dries” | ora è ufficiale | il Napoli saluta Mertens dopo nove anni Ecco la comunicazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 luglio 2022) Ilha ufficializzato l’addio dil’annuncio di ieri del presidente Aurelio De Laurentiis, oggi il club su Twitter ha scritto “”.va via a parametro zeroaver rifiutato la proposta di rinnovo per un altro anno.???? pic.twitter.com/dNJyoB44jp — Official SSC(@ssc) July 24, 2022 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.