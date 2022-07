“Grazie Dries” | il Napoli saluta ‘Ciro’ Mertens VIDEO

(Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlhato con unsui propri canali social Dires. Si chiude quindi definitivamente l’esperienza del folletto belga al, città che lascia dopo 9 stagioni giocate in cui ha segnato 148 gol in tutte le competizioni ufficiali, diventando il calciatore più prolifico della storia del. In un’intervista a Radio Kiss Kiss, il presidente delAurelio De Laurentiis ha archiviato definitivamente l’ipotesi, viva ancora tra i tifosi, chepotesse rimanere a: “Ho offerto a4,5 milioni lordi l’anno e lui li ha rifiutati. Gli ho detto allora ‘a tuo figlio Ciro, a tua moglie e a te, per quello ...

sscnapoli : Grazie @dries_mertens14 ?? - kloc77 : RT @sscnapoli: Grazie @dries_mertens14 ?? - papocchio : senza parole. ma,questa foto racconta tutto... grazie di tutto @dries_mertens14 - zrWcovKopGSB4Ju : RT @sscnapoli: Grazie @dries_mertens14 ?? - a_lupichon : RT @sscnapoli: Grazie @dries_mertens14 ?? -

Se è vero che non è mai finita fin quando non è finita, la lunga storia d'amore tra il Napoli eMertens ora è davvero arrivata ai titoli di coda, o quantomeno l'attaccante belga non indosserà più la maglia ...Con un video pubblicato sui profili social ufficiali, la SSC Napoli salutaMertens. Comments commentsLa SSC Napoli, tramite profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato un video di ringraziamento per salutare Dries Mertens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...