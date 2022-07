Grave accusa contro Rai 1 | “Si rifiutano di farlo” | costretti a rinunciare | fan senza speranze

Leggi su specialmag

(Di domenica 24 luglio 2022) Rai 1 rischia di finire al centro della polemica a causa della recente rivelazione di una amatissima attrice: non si farà mai più Polemica in casa Rai 1 (Foto ANSA + screenshot)In questi anni il primo canale della rete televisiva di Viale Mazzini ha deciso di mandare in onda diverse serie di successo. Numerose soap e fiction si sono rivelate di punta ed in alcuni i casi i telespettatori hanno più volte chiesto di rivederle in onda. Fa parte di questa lunga lista anche il format Un Medico in Famiglia con Lino Banfi nei panni di Nonno Libero. La fiction ha accompagnato il pubblico italiano per ben 10 stagioni e mettendo a segno sempre ascolti molto importanti. I dati, la voce dei telespettatori e gli stessi attori pronti a rimettersi in gioco però non hanno ancora convinto la rete a realizzare una nuova stagione. Rai 1, l’annuncio di Milena Vukotic: Un Medico in Famiglia 11 non ci ...