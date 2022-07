Gratta e vinci | vincere 100 mila euro? Si può grazie al nuovo gioco

(Di domenica 24 luglio 2022) Isono sempre più richiesto. L’ultimo uscito vi potrebbe permette di100con soli 5. Ecco di cosa si tratta. Isono strumenti che hanno attirato sempre grande curiosità. Soprattutto oggi dato il momento economicamente difficile per tutti. Molte famiglie sono in netta difficoltà e cercano un vero e proprio colpo di fortuna tramite questi biglietti. Di recente, è arrivata una novità che ha stupito tante persone. Con soli 5potrebbe garantirne ben 100.000. Adobe StockSono tante le persone che cercano dellete che gli permetterebbero di cambiare la propria vita. Ogni giorno trae altri giochi, ...

zazoomblog : Gratta e vinci compra 400 biglietti: la sorpresa è sconvolgente - #Gratta #vinci #compra #biglietti: - zazoomblog : Gratta e vinci compra 400 biglietti: la sorpresa è sconvolgente - #Gratta #vinci #compra #biglietti: - 3liafn : @supFNBR @Saintsconsole Credo che prenderti sarebbe come comprare i gratta e vinci da 10€ una perdita di credibilit… - giovannilure : @GiuseppeConteIT @FloridiaBarbara Avvocato, provi col gratta e vinci della Lidl, lì si vince sempre, almeno si togl… - b_tomaiola : Giorni fa ho letto sui giornali che una persona ha vinto 5 milioni con un 'gratta e vinci'. Chissà perché qualcuno… -

Di questi tempi chiaramente però l'attenzione dei giocatori italiani non è tutta concentrata sul, anzi. Il Superenalotto con il suo jackpot che ha superato abbondantemente i 200 ..., questo nuovo fa vincere anche 100mila euro: ecco le informazioni su questa nuova tipologia per chi vuole tentare la sorte. Gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei monopòli, ie ...Le prime reazioni Reazione di gioia, misto stupore, e quindi l’abbraccio ai pochi presenti. “Pensava subito si trattasse di duemila euro, ma poi quando ci ha chiesto di controllare la vincita, alla co ...Un operaio di 50 anni, vince 2 milioni di euro alle 4 del mattino, dopo aver terminato il turno di lavoro. Era al bar con i colleghi ...