Grano | Lavrov | Mosca manterrà impegni Kiev | avanti nonostante attacchi

Così dopo i missili di Mosca lanciati sui depositi dia Odessa, il ministro degli Esteri russo interviene dal Cairo, il più grande partner economico e commerciale di Mosca. Perè la ......al porto di Odessa ha gettato un'ombra sul futuro dell'accordo per lo sblocco dell'export di... Tuttavia il capo della diplomazia russa Sergey- partito a caccia di alleati in Africa - dall'...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a facilitare il più possibile la revoca parziale delle sanzioni contro Mosca per ...Mosca manterrà i suoi impegni sull'export dei prodotti agricoli, 'a prescindere dalla revoca o meno delle restrizioni internazionali' ...