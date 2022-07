Grande Fratello, il vincitore solo ora ha riconosciuto suo figlio (Di domenica 24 luglio 2022) A distanza di tanti anni, il vincitore del Grande Fratello ha riconosciuto il suo figlio naturale. Scopriamo di chi si tratta, e che cosa è accaduto al famoso ex gieffino. Il concorrente che ha vissuto l’esperienza del Gf tanto tempo fa, ha appena compiuto un gesto inaspettato. Grande-Fratello-Altranotizia-(Fonte: Google)Il gieffino in questione è colui che nel 2010 ha trionfato sugli altri 25 concorrenti, restando ben 134 giorni nella casa più spiata d’Italia e vincendo così la decima edizione del Grande Fratello. Grande Fratello, il gesto inaspettato del vincitore Tra il 2009 e il 2010 è andata in onda la decima edizione del Gf, che è stata condotta per la quinta ... Leggi su altranotizia (Di domenica 24 luglio 2022) A distanza di tanti anni, ildelhail suonaturale. Scopriamo di chi si tratta, e che cosa è accaduto al famoso ex gieffino. Il concorrente che ha vissuto l’esperienza del Gf tanto tempo fa, ha appena compiuto un gesto inaspettato.-Altranotizia-(Fonte: Google)Il gieffino in questione è colui che nel 2010 ha trionfato sugli altri 25 concorrenti, restando ben 134 giorni nella casa più spiata d’Italia e vincendo così la decima edizione del, il gesto inaspettato delTra il 2009 e il 2010 è andata in onda la decima edizione del Gf, che è stata condotta per la quinta ...

