Grand Hotel - Intrighi e passioni, anticipazioni 29 luglio 2022

Grand Hotel - Intrighi e passioni torna in onda venerdì 29 luglio 2022 su Canale 5 in prima serata. In questo appuntamento, Alicia cercherà di scoprire qualcosa di più su Diego mentre Javier sposa Laura Montenegro. Intanto Ezequiel, il rapitore della Alarcon, verrà arrestato da Ayala e si preparerà a testimoniare, ma verrà ucciso in prigione. Nel frattempo, il Murquia continuerà a comportarsi in maniera molto cupa e scorretta per evitare che si scopra la verità sul suo passato.

Grand Hotel 3: Alicia si sottopone ad ipnosi per fare luce sul suo passato

Il primo episodio della serata è intitolato La vendita. Nel corso di questo episodio, l'intero personale dell'albergo sarà in fermento per la presunta vendita dello stesso alla signorina Valledur che ...

