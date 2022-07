Gran Premio Francia | Verstappen agguanta la vittoria nel rush finale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 luglio 2022) Oggi 24 Luglio Maxha vinto ildi, ottenendo unatanto facile quanto inaspettata. Era Charles Leclerc a dominare la gara fin dall’inizio e cominciava a prendere le distanze dal suode rivale, quando è uscito da solo alla lunga curva di Signes in frenata di appoggio ed è andato contro le barriere. Il madrileno è passato dal 19 al 5, con 19 sorpassi da sogno. Fernando Alonso, sesto dopo aver dominato la McLaren. Una gara pazzesca dove tutto era il contrario di tutto e l’epilogo è stata una sorpresa. GPqualifiche: Leclerc conquista la pole: una Ferrari competitiva Un errore inopportuno per chi vuole vincere un Mondiale e per un ...