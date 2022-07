GP Francia | la diretta | Leclerc si ritira per uscita di pista | vittoria di Verstappen davanti a Hamilton e Russell

(Di domenica 24 luglio 2022) Settimastagionale per Maxche ancora una volta deve ringraziare il team di Maranello. Questa volta non per una strategia sbagliata del muretto box, ma per l'incredibile...

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - SkySportF1 : ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente I risultati ? - infoitsport : LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: Sainz 5° con bonus. Leclerc va a sbattere: 'Errore inaccettabile' - GianlucaOlari : RT @SkySportF1: ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente I risultati ? -

https://www.oasport.it/2022/07/live - f1 - gp -- 2022 - in -- gara - in - tempo - reale - orario - tv8 - leclerc - solo - contro - tutti/ La vittoria è andata all'olandese Max Verstappen (Red Bull) a precedere Lewis Hamilton (......Leclerc furibondo con se stesso dopo l 'incidente che lo ha tagliato fuori dal Gp di2022 . ... Sul "Nooo.." che tutti hanno sentito intv: "Non ero consapevole di avere la radio accesa e ...Settima vittoria stagionale per Max Verstappen che ancora una volta deve ringraziare il team di Maranello. Questa volta non per una strategia sbagliata del muretto box, ma per ...Diretta Formula 1: gara live Gp Francia 2022 sul circuito Paul Ricard a Le Castellet. Sainz dà spettacolo con un sorpasso capolavoro su Perez, Verstappen leader .... Carlos Sainz dà spettacolo con una ...