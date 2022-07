GP Francia | la diretta | Leclerc si ritira per uscita di pista | Verstappen leader Sainz spettacolare su Perez

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - xxxhgio : RT @SkySportF1: ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente LIVE ? - kassBLAPIOU : RT @SkySportF1: ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente LIVE ? -

FORMULA 1/ Gp2022 live streaming video: penalità per Sainz! Dopo aver tenuto a bada Max Verstappen , che non era riuscito a tentare neppure un sorpasso e aveva deciso poi di andare ...La partita è alle 18 e sarà trasmessa instreaming da sport.rainews.it e da Rai Play. A seguire, alle ore 21, la finale tra i campioni olimpici dellae gli ...26° giro - Sainz ha raggiunto Russell e lo punta per il quarto posto Per l'incidente a Schumacher, 5" di penalità a Zhou 24° giro - Verstappen aumenta il vantaggio ...Charles Leclerc ha conquistato la pole position al termine delle qualifiche ufficiali e per il monegasco si tratta della settima pole della stagione. Ma ecco dove seguire la diretta tv e streaming del ...