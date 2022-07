GP Francia | la diretta | Leclerc si ritira per uscita di pista | Verstappen leader Sainz spettacolare su Perez

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - gianlutanci : RT @SkySportF1: ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente I risultati ? - Etzi2891 : RT @SkySportF1: ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente I risultati ? -

FORMULA 1, GP2022: SAINZ DÀ SPETTACOLO! Gara da applausi per Carlos Sainz che al 41giro porta a casa un altro sorpasso capolavoro, questa volta nei confronti di Sergio Pérez che prova ...Si ritira Latifi 43° giro - Russell ritorna su Perez, è battaglia per il terzo posto 42° giro - Strana strategia Ferrari, che dopo l'incredibile sorpasso di Sainz su Perez, richiama ai box lo ...Diretta Formula 1: gara live Gp Francia 2022 sul circuito Paul Ricard a Le Castellet. Piove sul bagnato per la Ferrari, 5 secondi di penalità per Sainz. La Red Bull .... Un'altra domenica disastrosa p ...Sarà ancora battaglia tra la Red Bull, leader del Mondiale, e la Ferrari che insegue, e ovviamente anche tra i piloti. Col campione del mondo in carica Max Verstappen che sfiderà ancora Charles Lecler ...