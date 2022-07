GP Francia, la diretta: Leclerc si ritira per uscita di pista, Verstappen leader davanti a Hamilton e Russell (Di domenica 24 luglio 2022) Ultimo giro - Verstappen si avvia alla vittoria nel GP di Francia, Hamilton è a 10"52° giro - Perez rabbioso tenta di riprendersi la terza posizione su RussellGrande manovra... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 24 luglio 2022) Ultimo giro -si avvia alla vittoria nel GP diè a 10"52° giro - Perez rabbioso tenta di riprendersi la terza posizione suGrande manovra...

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEEEE ?? Che gara delle Mercedes, rimontona Sainz I risultati ? - zazoomblog : GP Francia la diretta: Leclerc si ritira per uscita di pista Verstappen leader. Sainz penalità di 5 - #Francia… -