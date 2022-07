Golf, PGA Tour: Scott Piercy consolida la sua leadership al 3M Open, inseguono Grillo, Ghim e Finau (Di domenica 24 luglio 2022) Terzo giro in archivio al 3M Open, torneo del PGA Tour che si sta disputando sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine in Minnesota. Pochi i big al via di questo evento che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa ai playoff di FedEx Cup, distanti ormai poche settimane. In testa a 18 buche dal termine c’è lo statunitense Scott Piercy, già leader al termine delle prime 18 buche. Con un giro in 66 colpi, ottenuto grazie a 7 birdie, di cui ben 5 consecutivi e solo due bogey, si porta a quota -18 avvicinandosi a quella che potrebbe essere un’incredibile vittoria “wire-to-wire”, dal primo all’ultimo giorno sempre in testa. Non cambia il nome del primo inseguitore, ma lo svantaggio dell’argentino Emiliano Grillo cresce di un colpo. -14 infatti il suo punteggio, raggiunto con un round da 67 colpi in cui è ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Terzo giro in archivio al 3M, torneo del PGAche si sta disputando sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine in Minnesota. Pochi i big al via di questo evento che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa ai playoff di FedEx Cup, distanti ormai poche settimane. In testa a 18 buche dal termine c’è lo statunitense, già leader al termine delle prime 18 buche. Con un giro in 66 colpi, ottenuto grazie a 7 birdie, di cui ben 5 consecutivi e solo due bogey, si porta a quota -18 avvicinandosi a quella che potrebbe essere un’incredibile vittoria “wire-to-wire”, dal primo all’ultimo giorno sempre in testa. Non cambia il nome del primo inseguitore, ma lo svantaggio dell’argentino Emilianocresce di un colpo. -14 infatti il suo punteggio, raggiunto con un round da 67 colpi in cui è ...

zazoomblog : Golf PGA Tour: tentativo di fuga di Scott Piercy al giro di boa del 3M Open - #Tour: #tentativo #Scott #Piercy - golftgcom : Gonzalo Caponi: PGA/DP World e SuperLega, due pesi e due misure @goncaponi - UCignoli : @Walterhagen1964 @nicolapomponi Anche per me. Tutta questa querelle tra LIV DPWT e PGA fa solo male al golf. Spero… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Barracuda Championship ??? 14-17 luglio ? Tahoe Mt. Club, Truckee, California Ancora un torneo in collaborazione tra @PG… -

Golf: Superlega araba ingaggia anche Kokrak e Howell III Entrambi con tre successi sul PGA Tour, debutteranno nella LIV Golf Invitational Series dal 29 al 31 luglio a Bedminster (Usa), in New Jersey. Non è invece ancora arrivata l'ufficialità circa il ... Golf: appello Harrington, circuiti trovino accordo con Superlega ... si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono al PGA Tour e al DP World Tour di trovare un accordo con la LIV Golf International. Che per l'irlandese "è ormai nel mondo del golf e intende ... OA Sport Appello Harrington, circuiti trovino accordo con Superlega Padraig Harrington, capitano del team Europe alla Ryder Cup dello scorso settembre in Wisconsin (Usa), si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono al PGA Tour e al DP World Tour di trovare u ... Golf: appello Harrington, circuiti trovino accordo con Superlega Padraig Harrington, capitano del team Europe alla Ryder Cup dello scorso settembre in Wisconsin (Usa), si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono al PGA Tour e al DP World Tour di trovare u ... Entrambi con tre successi sulTour, debutteranno nella LIVInvitational Series dal 29 al 31 luglio a Bedminster (Usa), in New Jersey. Non è invece ancora arrivata l'ufficialità circa il ...... si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono alTour e al DP World Tour di trovare un accordo con la LIVInternational. Che per l'irlandese "è ormai nel mondo dele intende ... Golf, PGA Tour: tentativo di fuga di Scott Piercy al giro di boa del 3M Open Padraig Harrington, capitano del team Europe alla Ryder Cup dello scorso settembre in Wisconsin (Usa), si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono al PGA Tour e al DP World Tour di trovare u ...Padraig Harrington, capitano del team Europe alla Ryder Cup dello scorso settembre in Wisconsin (Usa), si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono al PGA Tour e al DP World Tour di trovare u ...