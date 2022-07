“Gli occhi azzurri” di Brunetta e le “le razze superiori” | bufera social su Annunziata – Video

Leggi su ildenaro

(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) –su Luciaper il commento durante l’intervista al ministro Renatoche aveva denunciato la sofferenza patita per i continui commenti sulla sua statura. “Però c’ha glilei… Una cosa ce l’ha… Delle”, la frase incriminata.Una chiosa alla quale il titolare della Pubblica amministrazione si è limitato a rispondere con un “grazie”. Ma che alla Rete non è andata giù. Se qualcuno definisce ironicamente l’uscita come “i complimenti secondo Lucia #”, c’è chi evoca addirittura testi di hitleriana memoria: “Mein Kampf, il sequel”. E tra chi twitta di aver “appena scoperto d’avecce glidelle...