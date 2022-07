Giuseppina Violante managing director di Sky Media Italia

(Di domenica 24 luglio 2022) Skyannuncia la nomina dia Skydirigerà le seguenti strutture: – Skydi Sales & Marketing affidata ad Adriano Pescetto; – Operation & Planning guidata da Marco Andreani; – Entertainment & Sport Brand solutions guidata da Viviana Pellegrini; – Aree Digital della Direzione affidate alla responsabilità di Michele Petrillo. L’obiettivo è quello di definire il posizionamento strategico, cogliere nuove opportunità di mercato e massimizzare i ricavi pubblicitari in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

