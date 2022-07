(Di domenica 24 luglio 2022) Indignazione a livello mondiale edai sindacati dei, anche in Italia, per la decisione della Russia didire ilweb indipendente creato dallaRussia a una settimana dal lancio L'articolo proviene da Firenze Post.

dariov622 : @DiegoFusaro Da ipocriti i nostri giornalisti del politycal correct lo avrebbero difeso a spada tratta,anche perché… - FirenzePost : Giornalisti: Putin blocca il nuovo sito web di Novaya Gazeta. Proteste da tutto il mondo - ikir_tweet : @Rob76282550 @universo_astro Ahahah bagno di democrazia e filorussi nella stessa frase. Vallo a dire a tutti i gior… -

Firenze Post

David Sassoli era uno dei politici enella lista nera del Cremlino, una medaglia al valore per un europeista. E' stata dunque ... Vladimir, e anche un'Italia sonnacchiosa se ne sta ...... il popolo siriano, di esportare illegalmente petrolio", ha dettoaimartedì sera. Ha detto che questa era una "posizione comune" di Russia, Iran e Turchia. Diverse centinaia di ... Giornalisti: Putin blocca il nuovo sito web di Novaya Gazeta. Proteste da tutto il mondo Indignazione a livello mondiale e proteste dai sindacati dei giornalisti, anche in Italia, per la decisione della Russia di Putin di bloccare il sito web indipendente creato dalla Novaya Gazeta Russia ...Quest' ultimo, che da tempo sostiene che il leader russo è malato, ha dichiarato: «Gli americani, in particolare la Cia, hanno informazioni sul reale stato di salute del presidente russo «Ho bocciato ...