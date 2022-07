Giorgia Soleri e il tentato suicidio: “Ero depressa e non lo sapevo”. Il futuro? “Vorrei continuare a scrivere e a fare fotografie” (Di domenica 24 luglio 2022) “Ero depressa e non lo sapevo”. Così l’influencer Giorgia Soleri, 26 anni, poetessa e fotografa nonché modella, racconta a 7 – il settimanale del Corriere della Sera quando tentò il suicidio nel 2017 e come la madre riuscì a salvarla, accudendola per due mesi. Un’intervista a cuore aperto in cui la giovane donna, impegnata nell’informare sulla malattia che colpisce molte donne la vulvodinia ma di cui nessuno parlava, racconta una infanzia “difficile” con genitori separati quando aveva appena 4 anni: “Mio padre aveva dei problemi (che poi ha risolto), mia madre ha chiesto l’affido esclusivo. Io nel mezzo. Cresciuta senza vedere mio padre per anni, mi ero quasi rassegnata quando, qualche settimana fa, lui si è presentato a sorpresa alla presentazione del mio libro“. La signorina Nessuno è la raccolta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “Eroe non lo”. Così l’influencer, 26 anni, poetessa e fotografa nonché modella, racconta a 7 – il settimanale del Corriere della Sera quando tentò ilnel 2017 e come la madre riuscì a salvarla, accudendola per due mesi. Un’intervista a cuore aperto in cui la giovane donna, impegnata nell’informare sulla malattia che colpisce molte donne la vulvodinia ma di cui nessuno parlava, racconta una infanzia “difficile” con genitori separati quando aveva appena 4 anni: “Mio padre aveva dei problemi (che poi ha risolto), mia madre ha chiesto l’affido esclusivo. Io nel mezzo. Cresciuta senza vedere mio padre per anni, mi ero quasi rassegnata quando, qualche settimana fa, lui si è presentato a sorpresa alla presentazione del mio libro“. La signorina Nessuno è la raccolta di ...

