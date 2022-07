"Giorgia Meloni stravince". Sondaggio-bomba: godetevi il suicidio della "sinistra" al voto (Di domenica 24 luglio 2022) Al momento l'esito delle elezioni sembra virare tutto a favore di Giorgia Meloni. Dalla parte di Fratelli d'Italia, i sondaggi. La coalizione formata con Lega e Forza Italia è l'unica al momento definita e le rilevazioni ne tengono conto. Secondo Noto Sondaggi ad oggi l'alleanza si piazza tra il 45-48 per cento. Numeri che fanno credere a Roberto Weber che sia "complicato rovesciare la partita". A far eco al presidente dell'Istituto Ixè, Lorenzo Pregliasco di YouTrend convinto che l'esito sia "quasi scontato, come nel 2008 quando Berlusconi prevalse su Veltroni. Quando ci sono quei numeri non li ribalti". In fondo la coalizione di centrodestra "è la più forte dal 2018, non da oggi". L'unica salvezza, o quasi, per il centrosinistra è secondo Noto "un grande polo progressista con tutti dentro". Questa ipotesi si piazzerebbe 4-5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Al momento l'esito delle elezioni sembra virare tutto a favore di. Dalla parte di Fratelli d'Italia, i sondaggi. La coalizione formata con Lega e Forza Italia è l'unica al momento definita e le rilevazioni ne tengono conto. Secondo Noto Sondaggi ad oggi l'alleanza si piazza tra il 45-48 per cento. Numeri che fanno credere a Roberto Weber che sia "complicato rovesciare la partita". A far eco al presidente dell'Istituto Ixè, Lorenzo Pregliasco di YouTrend convinto che l'esito sia "quasi scontato, come nel 2008 quando Berlusconi prevalse su Veltroni. Quando ci sono quei numeri non li ribalti". In fondo la coalizione di centrodestra "è la più forte dal 2018, non da oggi". L'unica salvezza, o quasi, per il centroè secondo Noto "un grande polo progressista con tutti dentro". Questa ipotesi si piazzerebbe 4-5 ...

