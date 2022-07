Giffoni Day 1 | il festival nel segno degli invisibili

Leggi su zon

(Di domenica 24 luglio 2022)riparte. Ancora una volta nella patria del cinema per ragazzi la cittadina dell’entroterra salernitano torna a popolarsi di giovani provenienti da ogni angolo del mondo. Tanti film in concorso, attività laboratoriali e ovviamente, innumerevoli incontri con ospiti nazionali ed internazionali. Le emozioni del primo giorno a“I giovani sono e devono essere la coscienza civile della nostra società. Gli adulti non ce la fanno da soli. Non fermatevi davanti a nulla, impegnatevi e andate a fondo di tutto ciò che amate”, così lo scrittore napoletano Erri De Luca ha aperto questa nuova edizione del. A seguire due incontri a dir poco stimolanti per i giffoners Simonetta Gola, Giornalista e responsabile Comunicazione per i fondi nazionali Emergency. Poi, sempre in sala blu, l’abbraccio di Giorgia Soleri, ...