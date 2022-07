(Di domenica 24 luglio 2022) Su Specchio un’intervista a. Parla del suo “Rompipallone”, il corsivo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. «E’ molto più difficile la televisione. Anche perché gli argomenti da qualche tempo sono sempre gli stessi: la pandemia, la guerra, poi la pandemia, poi di nuovo la guerra. Il “Rompipallone” va avanti ormai da quattordici anni, è diventato il mio divertimento quotidiano». A proposito di pallone, quello vero: gioca ancora? «Purtroppo no. Ho una protesi al ginocchio. Mi sono convertito al tennis». Tennis o padel? «No, no, tennis, per carità». Sembra di capire che sia d’accordo con Nicola Pietrangeli quando dice che il padel è il trionfo delle pippe. «D’accordissimo. In sostanza, si tratta di buttarla di là. Nessuna finezza». È meglio come tennista o come calciatore? «Diciamo diverso. Come calciatore, ero un raffinato di piedi ...

napolista : Gene Gnocchi: «Lo sportivo riconosce i meriti dell’avversario. Per il tifoso se la squadra perde è subito complotto… - sscalcionapoli1 : Gene Gnocchi: “Il Napoli sembra indietro, ma ADL ha sempre costruito squadre competitive” - SiamoPartenopei : VIDEO - Gene Gnocchi: 'Conosciamo ADL, cerca di far cassa ma poi fa sempre belle squadre' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Gene Gnocchi: 'Il Napoli sembra indietro, ma ADL ha sempre costruito squadre competitive' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Gene Gnocchi: 'Il Napoli sembra indietro, ma ADL ha sempre costruito squadre competitive' -

Ieri a Milano Marittima si è tenuta la prima serata del Vip Master 2022 che ha visto partecipare diverse personalità di spicco nel mondo dello spettacolo come, Antonio Razzi, Matilde Brandi e Francesca Cipriani oltre a tanti altri vip a bordo campo.... gol Khvicha Kvaratskheliaè stato intervistato da Tuttomercatoweb a margine di un evento sportivo. Il noto comico - ed ex calciatore di Serie C - ha rilasciato alcune dichiarazioni in ...Bormio La scultura luminosa realizzata da Marco Lodola donata al Comune dalla fondazione Elisabetta Sgarbi La Rosa de “La Milanesiana” continuerà a fiorire a Bormio in uno dei luoghi – simbolo della c ...Gnocchi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW - a margine del Vip Master a Milano Marittima - per analizzare le operazioni di mercato ...