Franco Nero: «Negli Stati Uniti sono ipocriti: ti rompono se fumi una sigaretta all’aperto, poi pippano a sfare» (Di domenica 24 luglio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista l’attore Franco Nero che ha da poco pubblicato la sua biografia “Django e gli altri”, scritta con Lorenzo De Luca. «Alla fine l’attore e? solo. E? totalmente solo. Finisce le riprese e non ha nessuno attorno; per questo quasi tutti finiscono davanti a una bottiglia di alcool. O droga». «Quando sono arrivato li?, Negli anni Sessanta, non era facilissimo: alle feste tutti andavano al bagno per la cocaina; (cambia tono) fine anni Settanta, mi trovo a casa di Jack Nicholson: a un certo punto i presenti si siedono a terra, su dei cuscini e attorno a un tavolo tondo. Poco dopo vedo arrivare un cameriere, in mano un vassoio, lo poggia e c’erano solo strisce di cocaina e cannucce per tirare. Ho ringraziato e declinato: “Ho male al fegato”; (pausa) oramai avevo imparato a schivare certe ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista l’attoreche ha da poco pubblicato la sua biografia “Django e gli altri”, scritta con Lorenzo De Luca. «Alla fine l’attore e? solo. E? totalmente solo. Finisce le riprese e non ha nessuno attorno; per questo quasi tutti finiscono davanti a una bottiglia di alcool. O droga». «Quandoarrivato li?,anni Sessanta, non era facilissimo: alle feste tutti andavano al bagno per la cocaina; (cambia tono) fine anni Settanta, mi trovo a casa di Jack Nicholson: a un certo punto i presenti si siedono a terra, su dei cuscini e attorno a un tavolo tondo. Poco dopo vedo arrivare un cameriere, in mano un vassoio, lo poggia e c’erano solo strisce di cocaina e cannucce per tirare. Ho ringraziato e declinato: “Ho male al fegato”; (pausa) oramai avevo imparato a schivare certe ...

