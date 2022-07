Francesco Totti e Ilary Blasi: spunta il retroscena che fa male (Di domenica 24 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono i protagonisti di un inedito retroscena sulla loro separazione. retroscena che ha spezzato il cuore dei loro fedeli sostenitori. Soltanto pochi giorni fa Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La notizia, purtroppo o per fortuna, non è arrivata come un fulmine a ciel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 luglio 2022)sono i protagonisti di un ineditosulla loro separazione.che ha spezzato il cuore dei loro fedeli sostenitori. Soltanto pochi giorni fahanno annunciato la fine del loro matrimonio. La notizia, purtroppo o per fortuna, non è arrivata come un fulmine a ciel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti, scene da un ex matrimonio - AnnaMancini81 : Mi chiamo Francesco Totti, domenica 24 luglio su Rai 1 arriva il film dedicato all’ex capitano della Roma - infoitcultura : Alex Nuccetelli: Ecco chi è l'amico di Francesco Totti ed ex marito di Antonella Mosetti - infoitcultura : Ilary Blasi a Sabaudia, il ritorno dopo la separazione da Francesco Totti - MontiFrancy82 : Domenica 24 luglio in prima visione su Rai 1 #MichiamoFrancescoTotti il film di #AlexInfascelli @Totti -