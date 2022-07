Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovi pettegolezzi shock circa il rapporto tra i due (Di domenica 24 luglio 2022) Continuano le indiscrezioni circa il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due avrebbero avuto un “rapporto libero” per diversi anni prima di annunciare la separazione “Entrambi vivevano liberamente”, hanno rivelato alcuni testimoni vicini alla ex coppia dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un divorzio che sta scatenando la rete e i media e un caso che s’infittisce giorno dopo giorno. Il settimanale Di Più fornisce infatti nuovi pettegolezzi circa la separazione della celebre coppia. Stando ad alcune testimonianze raccolte nel mondo della tv, “da anni Ilary viveva in modo abbastanza libero e quando veniva a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 luglio 2022) Continuano le indiscrezioniiltra. I due avrebbero avuto un “libero” per diversi anni prima di annunciare la separazione “Entrambi vivevano liberamente”, hanno rivelato alcuni testimoni vicini alla ex coppia dopo la separazione tra. Un divorzio che sta scatenando la rete e i media e un caso che s’infittisce giorno dopo giorno. Il settimanale Di Più fornisce infattila separazione della celebre coppia. Stando ad alcune testimonianze raccolte nel mondo della tv, “da anniviveva in modo abbastanza libero e quando veniva a ...

infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti, scene da un ex matrimonio - AnnaMancini81 : Mi chiamo Francesco Totti, domenica 24 luglio su Rai 1 arriva il film dedicato all’ex capitano della Roma - infoitcultura : Alex Nuccetelli: Ecco chi è l'amico di Francesco Totti ed ex marito di Antonella Mosetti - infoitcultura : Ilary Blasi a Sabaudia, il ritorno dopo la separazione da Francesco Totti - MontiFrancy82 : Domenica 24 luglio in prima visione su Rai 1 #MichiamoFrancescoTotti il film di #AlexInfascelli @Totti -