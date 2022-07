Francesco Totti e Ilary Blasi, c’è il ritorno di fiamma: l’indiscrezione bomba poco fa (Di domenica 24 luglio 2022) L’11 Luglio 2022 attraverso due comunicati ANSA Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ai loro numerosi fan la fine della loro relazione. Dopo quasi venti anni di matrimonio e tre figli, la storia d’amore tra l’ottavo Re di Roma e l’ex Letterina è giunta al capolinea. Ora, dopo giorni di rumors e gossip vari, è giunta una nuova indiscrezione bomba: tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci potrebbe essere il famoso ritorno di fiamma. Vediamo nel dettaglio le parole di Roberto Alessi su Novella 2000. Che dire? Tutti i fan della coppia non fanno altro che sperare in questo.



