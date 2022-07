Francesco in Canada per raddrizzare la storia: il senso di un viaggio penitenziale (Di domenica 24 luglio 2022) Tra i 37 viaggi apostolici di Papa Francesco nei suoi 10 anni di pontificato , quello in Canada da oggi a sabato prossimo (24 - 30 luglio) è, forse, il più simile dal punto di vista emblematico a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Tra i 37 viaggi apostolici di Papanei suoi 10 anni di pontificato , quello inda oggi a sabato prossimo (24 - 30 luglio) è, forse, il più simile dal punto di vista emblematico a ...

Corriere : Il Papa in Canada e la richiesta di perdono ai nativi per lo scandalo delle «scuole residenziali» - vaticannews_it : Il cardinale #Parolin, in vista del viaggio del #Papa in #Canada, ricorda gli obiettivi della visita: riconciliazio… - vaticannews_it : Come sempre prima di ogni trasferta internazionale, #PapaFrancesco ha compiuto oggi una visita nella Basilica liber… - ap_hashtag : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: vengo in Canada per riconciliazione con i nativi #canada #dio #papafrancesco #twitter #pontefice http… - fabiobellentani : Dal Canada Francesco avrà dunque l’occasione di mostrare…un volto della Chiesa cattolica lontana da una concezione… -