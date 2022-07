FOTO – “Non te lo meritavi!”, gli ex azzurri ‘difendono’ Mertens sui social (Di domenica 24 luglio 2022) In mattinata è arrivato anche il saluto ufficiale del Napoli a Dries Mertens, che dopo nove stagioni lascia il club azzurro da record-man della classifica marcatori all-time. Già nella serata di ieri, nell’intervista andata in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivato il saluto da parte del presidente Aurelio de Laurentis, che ha spiegato anche i motivi del mancato nuovo contratto. Un annuncio che ha spezzato il cuore alla piazza partenopea, che perde così l’ennesimo punto di riferimento in questa estate di rivoluzione. La delusione è condivisa anche da diversi ex calciatori azzurri, che proprio sui social hanno dedicato un messaggio al calciatore belga. Spicca quello di Faouzi Ghoulam – altro calciatore che ha detto addio agli azzurri in questi mesi -, con un tono anche polemico nei ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) In mattinata è arrivato anche il saluto ufficiale del Napoli a Dries, che dopo nove stagioni lascia il club azzurro da record-man della classifica marcatori all-time. Già nella serata di ieri, nell’intervista andata in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivato il saluto da parte del presidente Aurelio de Laurentis, che ha spiegato anche i motivi del mancato nuovo contratto. Un annuncio che ha spezzato il cuore alla piazza partenopea, che perde così l’ennesimo punto di riferimento in questa estate di rivoluzione. La delusione è condivisa anche da diversi ex calciatori, che proprio suihanno dedicato un messaggio al calciatore belga. Spicca quello di Faouzi Ghoulam – altro calciatore che ha detto addio agliin questi mesi -, con un tono anche polemico nei ...

