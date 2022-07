Forza Italia, lo sfogo di Brunetta: “Fa male essere chiamato nano” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Si è rotto qualcosa, come gli amori… E quando si rompe qualcosa, è finita. Io voglio bene a Berlusconi e continuerò a volergli bene. Però quando c’è una rottura, e invece di parlare delle ragioni della rottura bisogna subire invettive personali, anche feroci, da lui e dal suo ambiente, mi ha fatto male…”. Ospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai3, Renato Brunetta, si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe a proposito del suo addio a Forza Italia. Il ministro della Pubblica amministrazione dice di essere rimasto amareggiato in particolare dagli attacchi personali in casa Fi. ‘Una – spiega Brunetta – è la frase “di Berlusconi ‘che riposino in pace’ rivolta a me e Gelmini. Io gli ho augurato lunga vita e glielo auguro sinceramente perché gli voglio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Si è rotto qualcosa, come gli amori… E quando si rompe qualcosa, è finita. Io voglio bene a Berlusconi e continuerò a volergli bene. Però quando c’è una rottura, e invece di parlare delle ragioni della rottura bisogna subire invettive personali, anche feroci, da lui e dal suo ambiente, mi ha fatto…”. Ospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai3, Renato, si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe a proposito del suo addio a. Il ministro della Pubblica amministrazione dice dirimasto amareggiato in particolare dagli attacchi personali in casa Fi. ‘Una – spiega– è la frase “di Berlusconi ‘che riposino in pace’ rivolta a me e Gelmini. Io gli ho augurato lunga vita e glielo auguro sinceramente perché gli voglio ...

AndreaMarcucci : Renzi, Calenda, Speranza, Più Europa, Di Maio, gli esponenti che sono usciti da Forza Italia. Cosa abbiamo in comun… - borghi_claudio : @TonyZeta77 @chiaraped @EnricoLetta Mi pare evidente che in una futura maggioranza con peso preponderante di Lega e… - fattoquotidiano : Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia partono favoriti e i giallorosa non ci sono più: se il Pd sposa i centristi,… - GPresidete : @Quirinale @_Carabinieri_ @RaiNews @Manubonc @zeussotto @lauracerve @paolopetrecca1 @Plaid_Lavrov @Raiofficialnews… - Nina70747367 : @Antonio_Tajani @forza_italia @repubblica Questo sondaggio fa rabbrividire gli italiani poveri,mentre rende felici… -