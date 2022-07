Formula 1 | Verstappen vince in Francia | Leclerc out

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 luglio 2022) LE CASTELLET () (ITALPRESS) – Maxil Gran Premio didi1. Il pilota della Red Bull ritorna alla vittoria a Le Castellet e fortifica la propria leadership mondiale, complice il ritiro di Charles. Il monegasco della Ferrari, infatti, si è ritirato dopo essere finito a muro quando era al comando della gara. Podio completato dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, a precedere l'altra Red Bull di Sergio Perez. Da segnalare la grande rimonta di Carlos Sainz (Ferrari), partito penultimo per via della penalità legata alla power unit e capace di issarsi in quinta posizione davanti all'Alpine di Fernando Alonso. Settimo Lando Norris (McLaren) a precedere Esteban Ocon (Alpine).– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).