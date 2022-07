Fiorentina, TMW: “Si lavora per Nedim Bajrami” (Di domenica 24 luglio 2022) Fiorentina Bajrami- La Fiorentina continua il suo ritiro a Moena, nel frattempo si lavora assiduamente sul mercato in entrata. Lavoro personalizzato in palestra oggi, per Luka Jovic. Uno degli obbiettivi per le big di questa estate è Nedim Bajrami, il trequartista talentuoso dell’Empoli. La scorsa stagione è stato protagonista nel percorso che ha reso possibile la salvezza per i Toscani. L’Albanese ha realizzato 6 reti e 6 assist in 35 presenze. Nelle prossime giornate Fali Ramadani, agente anche di Bajrami, si incontrerà con i Viola per parlare della situazione riguardante il suo assistito. I Toscani valutano il giocatore circa 10 milioni, non vorrebbe cederlo anche perchè nell’ultima intervista, Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli ha detto che il giocatore è al ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Moena, nel frattempo siassiduamente sul mercato in entrata. Lavoro personalizzato in palestra oggi, per Luka Jovic. Uno degli obbiettivi per le big di questa estate è, il trequartista talentuoso dell’Empoli. La scorsa stagione è stato protagonista nel percorso che ha reso possibile la salvezza per i Toscani. L’Albanese ha realizzato 6 reti e 6 assist in 35 presenze. Nelle prossime giornate Fali Ramadani, agente anche di, si incontrerà con i Viola per parlare della situazione riguardante il suo assistito. I Toscani valutano il giocatore circa 10 milioni, non vorrebbe cederlo anche perchè nell’ultima intervista, Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli ha detto che il giocatore è al ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina, trattativa in corso per Pulgar al Flamengo. Libera un posto per Dodô - serie_a24 : #Fiorentina, TMW: “Si lavora per Nedim Bajrami” - infoitsport : Fiorentina, TMW: “Si lavora per Nedim Bajrami” - infoitsport : Fiorentina, TMW: “Se parte Milenkovic, i viola andranno su Kumbulla” - serie_a24 : #Fiorentina, TMW: “Se parte Milenkovic, i viola andranno su Kumbulla” -